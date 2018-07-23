Василий Волга: На Украине началась кампания по «переобуванию» политиков

Москва, , 14:12 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик возвращает традицию греческих Олимпийских игр, считает председатель политической партии «Союз левых сил» Василий Волга («Украина»). Об этом он заявил 23 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому не понравилось то, что Александр Усик говорит на русском языке.

«Большой спорт всегда использовался в большой политике, — отметил Волга. — Только древние греки придумали использовать это для мира, и именно Усик возвращает эту традицию греческих олимпийских игр. Но политик и хитрее, и подлее боксёров».

В то же время Волга добавил, что сейчас в Киеве начинается достаточно серьёзная кампания по «переобуванию» некоторых политиков.

«Они предчувствуют, что что-то начинается, — предположил Волга. — Особенно после встречи президентов России и США. Вот и Аваков уже выходит и говорит, что надо подумать об официальном статусе русского языка».

Напомним, что после победы Александра Усика 22 июля в финале Всемирной боксёрской суперсерии в тяжёлом весе Омелян заявил:

«Мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: «За мной придёт Бандера и добьёт каждого из вас».

Отметим также, что Усик победил российского спортсмена Мурата Гассиева единогласным решением судей и таким образом стал абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC, IBF, WBO, WBA), а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

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