Петр Порошенко морщится от советской школы бокса – Николай Валуев

Москва, , 13:54 — REGNUM Финал Всемирной боксёрской суперсерии в тяжёлом весе показал, что боксёры оказались умнее политиков, считает депутат Государственной думы РФ бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев («Единая Россия»). Об этом он заявил 23 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя поздравительную реплику президента Украины, отпущенную тем в связи с победой боксера Александра Усика над российским боксёром Муратом Гассиевым.

«Было большое количество болельщиков за Александра Усика, — сказал Валуев. — Было слышно, как его болельщики пели украинский гимн. Это были торжественные минуты. Боксёры оказались умнее политиков. Кстати, там был небольшой инцидент на пресс-конференции — со стороны украинского журналиста были достаточно провокационные вопросы, которые были Усиком в корне прерваны. Все его высказывания вызывали только аплодисменты».

Кроме того, Валуев отметил, что «Пётр Порошенко начинает жёстко морщиться», так как победу одержала в том числе и советская школа бокса.

Напомним, что финал Всемирной боксёрской суперсерии в тяжёлом весе, закончившийся победой Александра Усика, президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал следующим образом:

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!».