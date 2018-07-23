Ростовские гребцы установили два мировых рекорда Гиннеса

Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Два мировых рекорда Гиннеса установили гребцы из Ростовской области, «покорив» Чёрное море. Фамилии донских спортсменов фигурируют в «Самом быстром прохождении 100 км по открытой воде» и «Самом большом расстоянии, пройденном за 12 часов», сообщает ИА REGNUM.

В пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Ростовской области уточнили, что гребцы преодолели 300 километров за 28 часов и 18 минут.

«В составе команды как любители, так и чемпионы России, мира и даже участники Олимпийских игр. Изначально наши гребцы планировали пересечь Чёрное море за 45 часов, но, как говорят бывалые моряки, «море пустило», и ростовчанам удалось сделать практически невозможное. Это большой вклад не только в поддержку донского, но и отечественного спорта», — считает глава ведомства Самвел Аракелян.

Сегодня, 23 июля, спортсменов с почестями встречают в ростовском аэропорту «Платов».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году гребной канал «Дон» в Ростове-на-Дону может принять президентскую регату. С такой инициативой на минувшей неделе обратился к главе государства Владимиру Путинугубернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона также обратился к Путину с просьбой о поддержке создания на базе гребного канала центра подготовки по летним олимпийским видам спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Гребной канал «Дон» может принять президентскую регату в 2020 году