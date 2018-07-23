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Дзюба о скандальных высказываниях Виды и Вукоевича: «Сильно нас взбесило»

Спорт

Скандальный видеоролик с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена хорватской команды Огнена Вукоевича появился в сети после матча ¼ финала ЧМ между сборными России и Хорватии

Санкт-Петербург, 23 июля 2018, 12:08 — REGNUM  Игроки сборной России были недовольны скандальными высказываниями защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена хорватской команды Огнена Вукоевича после четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщил нападающий национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, слова которого обнародованы на сайте клуба.

«Их выступление (Виды и Вукоевича) очень сильно нас взбесило еще в автобусе, — сказал Дзюба. —. Но потом остыли немножко».

По его словам, он злости на Виду не держит, так как хорватский футболист принес извинения.

«Он (Вида) не ведает, что творит», — сказал Дзюба.

Как передавало ИА REGNUM, видеоролик с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена хорватской команды Огнена Вукоевича, в котором они прокричали «Слава Украине», появился в сети после матча ¼ финала ЧМ между сборными России и Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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