Дзюба о скандальных высказываниях Виды и Вукоевича: «Сильно нас взбесило»

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Игроки сборной России были недовольны скандальными высказываниями защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена хорватской команды Огнена Вукоевича после четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщил нападающий национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, слова которого обнародованы на сайте клуба.

«Их выступление (Виды и Вукоевича) очень сильно нас взбесило еще в автобусе, — сказал Дзюба. —. Но потом остыли немножко».

По его словам, он злости на Виду не держит, так как хорватский футболист принес извинения.

«Он (Вида) не ведает, что творит», — сказал Дзюба.

Как передавало ИА REGNUM, видеоролик с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена хорватской команды Огнена Вукоевича, в котором они прокричали «Слава Украине», появился в сети после матча ¼ финала ЧМ между сборными России и Хорватии.

Читайте также: Глава Хорватского футбольного союза извинился за выходку Виды