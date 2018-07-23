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Определены города-лидеры по посещаемости фан-зон ЧМ-2018

Спорт

Москва заняла первое место

Москва, 23 июля 2018, 10:57 — REGNUM  Лидирующей в списке городов по посещаемости фан-зон чемпионата мира по футболу — 2018 стала Москва — столичные площадки посетили 1 млн 870 тысяч болельщиков, сообщает аналитическое агентство Турстат.

В сообщении отмечается, в Москве площадки для болельщиков FIFA находились у здания МГУ на Воробьёвых горах и у стадиона «Спартак».

Общий список городов-лидеров оказался таким:

  1. Москва: 1,870 тысяч человек
  2. Санкт-Петербург: 1,303 тыс.
  3. Казань: 738 тыс.
  4. Нижний Новгород: более 600 тыс.
  5. Самара: 600 тыс.
  6. Волгоград: 600 тыс.
  7. Сочи: более 500 тыс.
  8. Ростов-на-Дону: 500 тыс.
  9. Саранск: 400 тыс.
  10. Калининград: 385 тыс.
  11. Екатеринбург: 310 тыс.

При этом Фестиваль болельщиков в 11 перечисленных городах посетили, по данным ФИФА, на 2,5 млн человек больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 2 млн болельщиков посетили фан-зону ЧМ-2018 в Москве

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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