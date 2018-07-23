Украина встретила боксера Усика

Киев, , 10:55 — REGNUM

В ночь на 23 июля абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик прилетел в Киев. Несмотря на позднее время, несколько сотен человек приехали в аэропорт, чтобы встретить и поздравить боксера с победой.

Чемпиона встречали песней и аплодисментами.

Во время короткой пресс-конференции чемпион признался, что первым делом хочет увидеться со своими детьми.

«Встреча с детьми. Я детей не видел полтора месяца. Очень соскучился за детками. Хочу как можно больше побыть с семьей. Естественно, сейчас пообщаемся с промоутером. Дальнейшие планы — восстановление, отдых и что мы будем делать дальше», — рассказал Усик в аэропорту.

По его словам, кубок Моххамеда Али не поместился в самолет. Теперь его везут машиной из Москвы. Кроме того, Усик рассказал, что в Москве много россиян болело за него.

«Много местных ребят меня поддерживало. Я был прямо удивлен», — сказал Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Усик стал победителем WBSS и абсолютным чемпионом мира, после победы над российским спортсменом Муратом Гассиевым (26−1, 19 КО) в Москве. После победы Усик выразил готовность сменить весовую категорию и стать супертяжеловесом, бросив вызов британскому боксеру Тони Белью.

«Но я слышал, что Тони Белью хочет победителя этого турнира, а он как раз боксирует в супертяжелом весе. Он же меня увидит, когда я говорю? Так вот: Hey, my dear friend, я готов!», — сказал Усик на ринге «Олимпийского».

Позже экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе Белью (30−2-1, 20 КО) через свой Twitter принял вызов украинца.

«Усик, я рожден быть готовым! Давай сделаем это!», — отметил Белью.