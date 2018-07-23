Футболист Месут Озил покидает сборную Германии из-за скандала

Берлин, , 07:49 — REGNUM Немецкий футболист Месут Озил покидает сборную Германии по собственному желанию. Об этом спортсмен заявил вечером 22 июля на своей странице в Twitter.

Причиной ухода 29-летнего полузащитника стал скандал, спровоцированный его встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Озил опубликовал документ объемом в несколько страниц на английском языке, в котором изложил свои размышления по поводу случившегося.

Спортсмен турецкого происхождения заявил, что столкнулся с проявлением расизма и неуважения к себе. Он упрекнул Немецкий футбольный союз в том, что тот использовал безобидную встречу с Эрдоганом для политического манипулирования.

Месут Озил провел в национальной сборной Германии девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Месут Озил и его коллега Илкай Гюндоган встретились и сфотографировались с президентом Турции в Лондоне во время предвыборной кампании Эрдогана. Эти фотографии «с диктатором» спровоцировали шквал критики в адрес футболистов как со стороны болельщиков, так и политиков.

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