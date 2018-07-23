Собянин похвалил москвичей за гостеприимство во время ЧМ

Москва, , 05:43 — REGNUM Москва стала более открытой и доброжелательной после проведения мирового футбольного первенства. Это наследие нужно сохранить, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что болельщики придали городу свой колорит и атмосферу. Власти Москвы активно готовились к турниру, однако город был готов к большому потоку людей потому, что непрерывно развивается.

Так, в Москве изменились пешеходные улицы и регулирование транспорта, появились новые станции метро и МЦК, пояснил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Москвы за счет трат футбольных болельщиков во время ЧМ поступили около 13 млрд рублей дополнительного дохода. Это примерно половина суммы, затраченной городом на реконструкцию стадиона «Лужники».

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