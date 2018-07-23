Драма победных голов: ЧМ-2018 признан лучшим в истории

Лондон, , 05:31 — REGNUM Прошедший в России в 2018 году чемпионат мира по футболу — лучший в истории. Так считают эксперты британской компании Opta Sports, передает телерадиовещательная компания Би-би-си.

Как отметил спортивный аналитик Александр Дункан, большое число решающих мячей участники турнира забили в компенсированное время. После 89-й минуты были забиты девять победных голов — это больше, чем за все турниры 1998−2014 годов.

По его словам, мячи, забитые на последних секундах, всегда остаются в памяти болельщиков. Такие голы придают игре дополнительную драму.

Главным открытием чемпионата Дункан назвал 19-летнего форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, а основной сенсацией — провал немецкой команды.

Ключевым итогом мундиаля стало успешное введение системы видеопомощи арбитрам (VAR), отметил специалист. Со стандартных положений было забито 43% голов, что является лучшим показателем с 1966 года, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходил в России и с 14 июня по 15 июля. Матчи прошли на 12 площадках в 11 российских городах.

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