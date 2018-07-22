Opta Sports назвала ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Москва, , 17:08 — REGNUM Opta Sports — британская статистическая компания — назвала ЧМ-2018 в России лучшим в истории.

По словам специалиста по спортивной статистике Александра Дункана, ЧМ-2018 запомнится болельщикам в т. ч. благодаря тому, что 9 победных мячей забито после 89-й мин., а это больше, чем на турнирах в 1998—2014 гг.

«ЧМ-2018 подарил нам множество сенсаций, главная из них — игра сборной Германии», — сказал он.

«Главным открытием ЧМ является Мбаппе, который стал самым молодым игроком в истории после Пеле, сыгравшим в финале ЧМ. Легендарный бразильский нападающий был хорош, а турнир в РФ показал всему футбольному миру новую звезду», — отметил Дункан.

Также, он считает, что только один матч завершился со счетом 0:0, чего не было с ЧМ-1954. Также не было судейских скандалов, и в этом помогла система ВАР.

Ранее испанская El Mundo писала, что ЧМ-2018 в РФ был организован на высшем уровне, и Россия доказала способность принимать крупные спортивные соревнования, пишет

Во время ЧМ-2018 не было зафиксировано ни одного более-менее значимого инцидента, особенно в области поддержания правопорядка. Не было столкновений и драк между фанатами, отметила газета. Кроме того, на ЧМ в РФ были «умело использованы» технологические новшества, которые модернизировали футбол.