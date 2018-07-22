Воскресенье, 22 Июля 2018 года
10:01:42 МСК

Талисманы Олимпиады 2020 года в Японии получили имена

Спорт

Имя символа игр — Мирайтова (Miraitowa)

Токио, 22 июля 2018, 09:31 — REGNUM  Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Японии определились с обликом и именами талисманов соревнований. Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Японии.

Отмечается, что талисманом Олимпиады стал Мирайтова (Miraitowa) — персонаж цвета «индиго», обладающий способностью мгновенного перемещения. Паралимпийский талисман — Сомэйти (Someity). Он умеет летать, «разговаривать с камнями и ветром» и обладает способностью телекинеза.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2020 года в японской Фукусиме возьмёт своё начало эстафета олимпийского огня Олимпийских игр 2020 года.

Читайте также: Эстафета Олимпийского огня — 2020 начнётся в японской Фукусиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить