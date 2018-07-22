Йоахим Лёв объяснил провал Германии на ЧМ-2018

Берлин, , 05:25 — REGNUM Немецкая футбольная сборная неудачно выступила на чемпионате мира в России из-за соответствующего настроения в команде, рассказал главный тренер Йоахим Лёв. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

«Существует множество причин неудачи, но главными являются настроение и отношение к игре», — сказал Лёв.

По его словам, теперь перед тренерским штабом стоит задача вернуть футболистам ощущение радости, а также соотнести их игру с мировыми тенденциями. Команде нужно вновь играть с увлечением, защищая честь национальной сборной, пояснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Германии, победившая в кубке Конфедераций в 2017 году, не смогла выйти в плей-офф на чемпионате мира 2018 года. Немецким футболистам, игравшим против Швеции, Мексики и Южной Кореи, удалось победить только шведов (2:0).

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