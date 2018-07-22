Тренер Шевченко продлил контакт с футбольной сборной Украины

Одесса, Украина, , 04:55 — REGNUM Договор главного тренера украинской футбольной сборной Андрея Шевченко продлён до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Решение о продлении контракта стало итогом заседания исполкома ФФУ, которое состоялось 21 июля в Одессе. Также продлены договоры с заместителями Шевченко: Андреа Мальдеро, Мауро Тассотти, Педро Луисом Яро Регуерой.

Отмечается, что задачей Шевченко и его команды был выход украинской сборной в финальную часть чемпионата Европы-2020. Прежний контракт 41-летнеготренера истекает 31 июля 2018 года.

Андрей Шевченко является лучшим бомбардиром в истории украинской сборной — на его счету — 48 голов. Карьеру тренера он начал в 2016 году, с 15 июля 2016 года тренирует сборную Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторых украинских пользователей возмутил факт общения Шевченко с главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. После товарищеского матча с Саудовской Аравией Шевченко рассказал коллеге особенности игры аравийских футболистов.