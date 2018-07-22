Мбаппе выступал на ЧМ с защемленными позвонками

Париж, , 04:21 — REGNUM Форвард французской футбольной сборной Килиан Мбаппе выступал в полуфинале и финале чемпионата мира в России с травмированным позвоночником. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Готовясь к игре с командой Бельгии, футболист отправился в душ. Он совершил неловкое движение, услышал щелчок в спине и ощутил острую боль.

Медики выяснили, что 19-летний Мбаппе повредил три позвонка. Это стало причиной спондилолистеза — смещения позвонков относительно друг друга. Два матча форвард провел с травмой.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира 2018 года Килиану Мбаппе принадлежат четыре гола. Один из них был забит в финальном матче со сборной Хорватии. Франция победила со счетом 4:2.

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