Россия поможет Катару в организации ЧМ-2022

Москва, , 23:16 — REGNUM Российские власти окажут содействие Катару в организации чемпионата мира по футболу, который будет проходить в этой стране в 2022 году. Об этом 21 июля сообщил посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день Олимпийский комитет Катара и Комитет по организации ЧМ-2022 уже ведут интенсивные контакты с Российским футбольным союзом и Министерством спорта России. Также налажено взаимодействие между правоохранительными ведомствами двух стран по вопросам обеспечения безопасности массовых мероприятий.

«Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям», — сказал посол, добавив, что некоторые российские организации могут также принять участие в строительстве и оборудования стадионов в Катаре.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля в Кремле состоялась церемония символической передачи Катару эстафеты на проведение следующего чемпионата мира по футболу. В качестве эстафетной палочки президент России Владимир Путин передал эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани футбольный мяч ЧМ-2018.

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