Неймар прокомментировал обвинения в симуляциях на ЧМ-2018

Бразилиа, , 22:19 — REGNUM Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар заявил, что с юмором воспринимает шутки в свой адрес, связанные с симуляциями на матчах ЧМ-2018, тем не менее отметил, что постоянно страдает от ударов других игроков на поле и совсем не рад этому, передаёт Sky Sports.

«Вы думаете, что мне это нравится? Нет, это больно», — сказал футболист, добавив, что после матчей он вынужден по несколько часов прикладывать лёд.

Неймар отметил, что его игра построена на дриблинге, и зачастую соперники, которых ему удаётся обойти, бьют его по ногам.

Напомним, ранее СМИ подсчитали, что за четыре матча сборной Бразилии на ЧМ-2018 Неймар пролежал на газоне в общей сложности 13 минут 50 секунд. При этом больше всего времени бразильский форвард пролежал в матче 1/8 финала против сборной Мексики — 5 минут 30 секунд.

Читайте также:

Наставник сборной Мексики: мы потеряли много времени из-за одного игрока

Неймар тоже плачет: Бельгия выходит в полуфинал