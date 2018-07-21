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Неймар прокомментировал обвинения в симуляциях на ЧМ-2018

Спорт

Футболист заявил, что соперники очень часто бьют его по ногам

Неймар прокомментировал обвинения в симуляциях на ЧМ-2018
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Неймар

Бразилиа, 21 июля 2018, 22:19 — REGNUM  Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар заявил, что с юмором воспринимает шутки в свой адрес, связанные с симуляциями на матчах ЧМ-2018, тем не менее отметил, что постоянно страдает от ударов других игроков на поле и совсем не рад этому, передаёт Sky Sports.

«Вы думаете, что мне это нравится? Нет, это больно», — сказал футболист, добавив, что после матчей он вынужден по несколько часов прикладывать лёд.

Неймар отметил, что его игра построена на дриблинге, и зачастую соперники, которых ему удаётся обойти, бьют его по ногам.

Напомним, ранее СМИ подсчитали, что за четыре матча сборной Бразилии на ЧМ-2018 Неймар пролежал на газоне в общей сложности 13 минут 50 секунд. При этом больше всего времени бразильский форвард пролежал в матче 1/8 финала против сборной Мексики — 5 минут 30 секунд.

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