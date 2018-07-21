Тренер «Локомотива»: Березуцкие оставили след в истории российского футбола

Москва, , 21:25 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотива» Юрий Семин пожелал защитникам ЦСКА Алексею и Василию Березуцким, объявившим о завершении футбольной карьеры, успехов в дальнейшей деятельности.

«Березуцкие завершили замечательную карьеру, оставив большой и славный след в истории всего российского футбола», — приводит его слова ТАСС.

Семин отменил, что Березуцкие» были патриотами своего клуба», и высказал мнение, что «это те люди, на которых должно равняться новое поколение ЦСКА, потому что они показали пример преданности команде и футболу тоже».

Как передавало ИА REGNUM, 36-летние братья Березуцкие сегодня объявили о заверешнии своей футбольной карьеры после 16 лет, проведённых в ЦСКА. Контракты обоих игроков с клубом завершились 30 июня.

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