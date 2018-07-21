«Локомотив» предложил «Барселоне» 8 миллионов евро за Алейса Видаля

Мадрид, , 12:39 — REGNUM Восемь миллионов евро предложил столичный «Локомотив» испанской «Барселоне» за переход в российский клуб флангового защитника «Барселоны» Алейса Видаля, сообщает 21 июля испанская газета Mundo Deportivo.

Как сообщает издание, «Локомотив» предложил 8 млн евро за трансфер футболиста и еще 2 млн предусмотрены в качестве бонуса за удачную игру Видаля.

Однако каталонский клуб не устраивает сумма. Испанцы рассчитывают получить за трансфер игрока от 10 до 13 млн евро.

Кроме российской команды, на футболиста претендуют итальянские клубы «Интер» и «Милан».

Напомним, что 28-летний испанский футболист Алейс Видаль перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2015 году. В прошедшем сезоне Видаль провёл 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.