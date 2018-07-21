CNPC и Sinopec стали «нефтегазовыми спонсорами» Олимпиады в Пекине 2022

Пекин, , 09:42 — REGNUM Китайские государственные корпорации China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) стали официальными «нефтегазовыми» партнерами зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Вице-мэр Пекина и исполняющий вице-президент Олимпиады в Пекине 2022 года Чжан Цзяньдун подписал партнерское соглашение с заместителем генерального директора CNPC Сюй Вэньжуном и заместителем генерального директора Sinopec Group Ли Юньпэном.

«И CNPC и Sinopec являются крупными мировыми энергетическими компаниями и оба являлись официальными партнерами летней Олимпиады 2008 в Пекине. Пекин 2022 даст прекрасные возможности этим компаниям», — заявил Чжан.

Отметим, что CNPC является третьей по величине нефтяной компанией в мире и крупнейшей в Китае. Sinopec, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком нефтехимической продукции в Китае и вторым по величине производителем нефти и газа. Компания также является крупнейшей в мире нефтеперерабатывающей компанией и второй по величине химической компанией Китая.

Подписание договора с CNPC и Sinopec увеличивает общее количество официальных партнеров зимней Олимпиады 2022 в Пекине до восьми. Ранее статус партнера получили Банк Китая, авиакомпания Air China, производитель молочной продукции Yili Group, производитель спортивной одежды ANTA, оператор связи China Unicom и компания Shougang Group.