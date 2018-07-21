За всю историю рекордный интерес вызвал ЧМ-2018

Москва, , 05:11 — REGNUM Чемпионат мира по футболу — 2018, который проводила Россия, вызвал рекордный за всю историю проведения мировых первенств интерес среди интернет-пользователей, сообщается в пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Более пятисот восьмидесяти взаимодействий пользователей вызвали публикации в соцсетях FIFA, число подписчиков превысило сто двадцать восемь миллионов человек.

Фото из одиннадцати городов-организаторов ЧМ-2018 стали одним из основных источников интереса интернет-публики, а также более 1,25 млрд просмотров на всех цифровых платформах FIFA собрали видео.

Сообщается также, что более чем в 128 странах мира самым популярным стало официальное приложение FIFA.

Матчи ЧМ-2018 по футболу проходили в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. Победу в мундиале одержала сборная Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин заявил что на ЧМ-2018 произошел «прорыв народной дипломатии»: в Россию съехались сотни тысяч туристов из разных стран мира.

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