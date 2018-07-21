Установлен новый мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

Монако, , 04:20 — REGNUM Беатрис Чепкоеч, 27-летняя кенийская легкоатлетка, в Монако на этапе Бриллиантовой лиги установила новый мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями, сообщает «Спорт-Экспресс».

Беатрис показала результат восемь минут 44,32 секунды, превзойдя на 0.8,46 результат 2016 года, установленный представительницей Бахрейна Рут Джебет на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля алтайский бегун Сергей Шубенков поставил новый рекорд России.

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