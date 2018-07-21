Диего Марадона выбрал дом за $20 млн — фейк?

Минск, , 04:11 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ставший председателем правления брестского «Динамо», выбрал в Минске дом за двадцать миллионов долларов, говорится на аргентинском сайте Clarin.

Сообщение опровергает местный портал tut.by.

Валерия Хованская, заместитель директора агентства недвижимости «Сильван», которое специализируется на элитном жилье, заявляет:

«Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок».

Ольга Хижинкова, пресс-секретарь брестского «Динамо», развеяла окончательные сомнения, заявив, что с особняком для Марадоны ещё не определились:

«Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии».

Напомним, Марадона прибыл в Брест для работы в «Динамо».

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