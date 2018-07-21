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Глава Минспорта РФ: Для субсидий каждому стадиона ЧМ-2018 нужен бизнес-план

Спорт

Колобков: «У нас будет бизнес-план по каждому стадиону»

Калининград, 21 июля 2018, 04:03 — REGNUM  Субсидии будут выдаваться владельцам стадионов ЧМ-2018 в том случае, если по загрузке каждого Москва увидит бизнес-план, заявил российский министр спорта Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

"У нас будет бизнес-план по каждому стадиону, — заявил Колобков. — Это будет одним из условий предоставления субсидий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в рамках ЧМ-2018 было задействовано 12 стадионах в 11 городах. Теперь, после окончания соревнований, рассматривается вопрос дальнейшего использования сооружения.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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