Глава Минспорта РФ: Для субсидий каждому стадиона ЧМ-2018 нужен бизнес-план

Калининград, , 04:03 — REGNUM Субсидии будут выдаваться владельцам стадионов ЧМ-2018 в том случае, если по загрузке каждого Москва увидит бизнес-план, заявил российский министр спорта Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

"У нас будет бизнес-план по каждому стадиону, — заявил Колобков. — Это будет одним из условий предоставления субсидий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в рамках ЧМ-2018 было задействовано 12 стадионах в 11 городах. Теперь, после окончания соревнований, рассматривается вопрос дальнейшего использования сооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде под трибунами: Для детских технопарков нашли место