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В Калининграде под трибунами: Для детских технопарков нашли место

Спорт

Найдется место для создания образовательных центров

Калининград, 21 июля 2018, 03:18 — REGNUM  Возможность использовать подтрибунные помещения стадиона в Калининграде для создания детских технопарков и образовательных детских центров предложил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, на совместном заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

"На наш взгляд, было бы правильным рассмотреть возможность создания образовательных детских центров и детских технопарков, то есть подтрибунные помещения вполне допускают и такие возможности», — сказал Алиханов.

Напомним, в Калининграде к ЧМ-2018 был построен большой стадион, на котором прошли четыре матча группового этапа. Стадион рассчитан на 35 тысяч посетителей. Российский президент Владимир Путин 20 июля прибыл в Калининград и посетил стадион.

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