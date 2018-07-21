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Глава Минспорта: На чемпионат РФ по футболу тоже нужен паспорт болельщика

Спорт

Предлагается перенять опыт ЧМ-2018

Глава Минспорта: На чемпионат РФ по футболу тоже нужен паспорт болельщика
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Калининград, 21 июля 2018, 00:35 — REGNUM  Внедрить паспорт болельщика (Fan ID) на чемпионате России попросил российский министр спортаПавел Колобков на заседании Госсовета по физкультуре и спорту.

Министр напомнил, что на ЧМ-2018 использовался паспорт болельщика и другие меры безопасности.

«Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», — сказал Колобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин во время заседания по итогам ЧМ-2018 в Калининграде отметил, что паспорт болельщика — это хорошая система, идею которой можно использовать не только для соревнований, но и для снятия барьеров для въезжающих в страну.

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Чемпионат России по футболу
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