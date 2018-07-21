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Исключённый из сборной Хорватии нападающий отказался от медали

Спорт

«Спасибо за медаль, но я не играл в России»

Загреб, 21 июля 2018, 00:00 — REGNUM  Хорватский футболист Никола Калинич, исключенный из сборной, не взял серебряную медаль, которая полагается членам команды по итогам ЧМ-2018, 20 июля сообщает «Чемпионат».

Хорваты решили, что Калинич должен получить серебряную медаль, как и все члены команды, но он отказался:

«Спасибо за медаль, но я не играл в России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калинича исключили из состава команды после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Нигерией из-за отказа выйти на замену в конце игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Николу Калинича исключили из основного состава национальной сборной

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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