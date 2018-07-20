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Стало известно, сколько денег оставили в России гости ЧМ-2018

Спорт

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» назвал предварительную сумму

Стало известно, сколько денег оставили в России гости ЧМ-2018
Дарья Драй © ИА REGNUM
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Калининград, 20 июля 2018, 23:49 — REGNUM  Расходы иностранных туристов, приехавших в Россию на ЧМ-2018, составили порядка 100 млрд рублей, заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на заседании по итогам ЧМ-2018.

Отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, сколько денег оставили в стране туристы из-за рубежа, Сорокин сказал:

«Примерно сто миллиардов рублей. Столько оставили денег в сфере услуг наши гости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля гендиректор транспортной дирекции ЧМ-2018 Кирилл Поляков сказал, что за время мундиаля российские авиакомпании перевезли порядка 16 млн пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиаитоги ЧМ-2018: российскими компаниями воспользовались 16 млн пассажиров

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