Путин – о продаже пива на матчах: «Посмотрим»

Калининград, , 23:14 — REGNUM Существующие правила реализации пива во время футбольных соревнований могут быть пересмотрены. Такую возможность не исключил российский президент Владимир Путин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия — 2018».

Во время заседания в Калининграде глава Татарии Рустам Минниханов сообщил, что в регионе за период ЧМ-2018 выручка от продажи пива составила 89 миллионов рублей.

«Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво… — сказал Минниханов. — Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных».

Путин ответил на это:

«Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим».

Напомним, в России запрещено продавать алкогольные напитки на стадионах. Запрет не действует лишь для больших международных соревнований, спонсорами которых выступают пивоваренные компании.

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