Пятница, 20 Июля 2018 года
23:51:07 МСК

Путин – о продаже пива на матчах: «Посмотрим»

Спорт

Минниханов: «Я забочусь о наших братьях православных»

Калининград, 20 июля 2018, 23:14 — REGNUM  Существующие правила реализации пива во время футбольных соревнований могут быть пересмотрены. Такую возможность не исключил российский президент Владимир Путин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия — 2018».

Во время заседания в Калининграде глава Татарии Рустам Минниханов сообщил, что в регионе за период ЧМ-2018 выручка от продажи пива составила 89 миллионов рублей.

«Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво… — сказал Минниханов. — Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных».

Путин ответил на это:

«Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим».

Напомним, в России запрещено продавать алкогольные напитки на стадионах. Запрет не действует лишь для больших международных соревнований, спонсорами которых выступают пивоваренные компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РФПЛ о возможном появлении пива на стадионах: «Не могу сказать»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить