Гребной канал «Дон» может принять президентскую регату в 2020 году

Калининград, , 21:46 — REGNUM В 2020 году гребной канал «Дон» в Ростове-на-Дону может принять президентскую регату. С такой инициативой обратился к главе государства Владимиру Путину губернатор Ростовской области Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«Рядом со стадионом [«Ростов Арена»] у нас появился спортивный объект, которого не было в программе подготовки к ЧМ-2018. Это обновленный гребной канал, который в последнее время был заросшим камышом, это было всего лишь годом ранее. Мы вложили в него порядка 900 млн рублей. Сегодня это современнейший гребной канал, оборудованный по последнему слову. Считаю возможным предложить, например, в 2020 году провести там президентскую регату. У нас для этого база там уже создана, и гребной канал на самом высоком уровне подготовлен к такому соревнованию», — цитирует главу региона пресс-служба.

Василий Голубев обратился к Путину с просьбой о поддержке создания на базе гребного канала центра подготовки по летним олимпийским видам спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гребной канал «Дон» был построен в 1968 году. В начале 2015 года стало известно, что масштабная реконструкция левобережной зоны к ЧМ-2018 затронет и спортивное сооружение. Реконструкцию гребного канала «Дон» провели достаточно быстро — понадобилось около года, чтобы обновить объект.

Стоит отметить, что многие воспитанники донской школы гребного спорта достойно защищают российский триколор на соревнованиях международного уровня.

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