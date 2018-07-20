Экономический эффект для Татарии от ЧМ-2018 превысил 11 млрд рублей

Калининград, , 21:07 — REGNUM По оценке специалистов, суммарный экономический эффект от проведения матчей чемпионата мира по футболу в Татарии превысил 11 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия — 2018» под председательством президента РФ Владимира Путина.

По его словам, республику посетили около 300 тыс. гостей, из которых 60% — иностранные туристы. На площадке фестиваля болельщиков FIFA за все дни работы побывало около 800 тыс. человек.

После завершения ЧМ на первый план выходит тема наследия спортивной инфраструктуры, но для Татарии вопросы наследия не являются чем-то новым, поскольку стадион «Казань-Арена» был построен к универсиаде 2013 года. Сейчас стадион стал местом семейного отдыха.

«Мы подобрали команду молодых креативных менеджеров, поставили им задачу привлечь инвесторов и сделать объект доступным для всех. Футбольные матчи Премьер-лиги занимают 15 дней в году. Задача для такого объекта — работать ежедневно. За 4 года объем привлеченных частных инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Организована работа более 20 предпринимателей, создано 700 рабочих мест, задействовано арендных 20 тыс. квадратных метров. Здесь действуют фитнес-центр и спортивные клубы, Центр развития детей и подростков, гостиница, Хоккейный центр Даниса Зарипова, ресторан, мотосалон, типография и другие проекты», — поделился опытом глава Татарии.

В соответствии с федеральной программой в рамках подготовки к мундиалю проводилась реконструкция семи тренировочных площадок, которые расположены на базе существующих спортивных школ и детских физкультурно-оздоровительных учреждений. Минниханов подчеркнул, что все они и в дальнейшем будут использоваться по своему прямому назначению. На пяти из семи футбольных полей будет произведена замена натурального газона на искусственное покрытие. Газон же будет использован в дальнейшем при благоустройстве территорий.

В заключение глава Татарии поблагодарил президента за поддержку и отметил, что ЧМ оказал серьезное влияние на развитие 11 городов России, где проходили футбольные матчи.

ИА REGNUM напоминает, в рамках чемпионата мира в Казани прошли четыре матча группового этапа, а также 1/8 и четвертьфинал.

Так, 16 июня состоялся матч между сборными Франции и Австралии, который закончился со счетом 2:1 в пользу французов. 20 июня встретились сборные Ирана и Испании, встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0. 24 июня Колумбия разгромила команду Польши со счетом 3:0. 27 июня сборная Южной Кореи отправила домой действующих чемпионов мира — сборную Германии — 2:0.

Матч 1/8 финала в Казани провели Франция и Аргентина — 4:3, четвертьфинал закончился победой Бельгии над сборной Бразилии — 2:1.

Соседний регион — Нижегородская область — также встречал четыре матча группового этапа и два матча плей-офф.

«Во время ЧМ-2018 Нижегородскую область посетило около 355 тыс. гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны», — говорил и.о. замгубернатора области Дмитрий Сватковский. Дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составил порядка 8−9 млрд рублей — то есть на 2−3 млрд выше прогнозируемого, отметил он.