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Вы грамотно построили работу: Путин похвалил Черчесова за ЧМ-2018

Спорт

Путин: Играли красиво

Вы грамотно построили работу: Путин похвалил Черчесова за ЧМ-2018
Иллюстрация: Kremlin.ru
Посещение стадиона «Калининград». Владимир Путин с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым

Калининград, 20 июля 2018, 18:25 — REGNUM  Игра российской сборной на ЧМ-2018 была красивой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, 20 июля пишет газета «Ведомости».

"Играли красиво, и вы грамотно построили работу», — заявил Путин.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России вышла в четвертьфинала, победив испанцев (1:1, по пенальти — 4:3). В полуфинал российские футболисты не пробились, уступив хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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