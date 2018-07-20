Японцев будет тренировать бывший наставник «Арсенала»?

Лондон, , 18:09 — REGNUM Бывший главный тренер ФК «Арсенал» (Лондон) Арсен Венгер может стать тренером сборную Японии, пишет Daily Mail.

Японская футбольная ассоциация предложит французскому тренеру Венгеру долгосрочный контракт.

Напомним, Венгер 20 апреля объявил, что по окончании сезона 2017/2018 покинет «Арсенал». Ранее у него уже был опыт работы с японскими футболистами: в сезоне 1995/96 он тренировал клуб «Нагоя Грампус».

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