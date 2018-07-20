Глава МОК: История с Играми в Пхёнчхане – в учебниках истории

Лозанна, Швейцария, , 17:54 — REGNUM Отношение к России изменилось и история с недопуском ряда российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане уже не так актуальна, 20 июля сообщил журналистам Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК).

«Все знают, что случилось, теперь история с Играми в Пхёнчхане в учебниках истории, — сказал Бах. — Теперь мы рады вернуться назад, возобновить диалог, поддержать реформы, которые ими предпринимаются и будут предприниматься».

Напомним, на Олимпиаду в Пхёнчхане (Южная Корея, 2017 год) не были допущены многие российские спортсмены якобы за применение допинга на Играх в Сочи (2014 год).

Читайте также: МОК подаст апелляцию в CAS по оправданным российским спортсменам

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МОК поздравил нового главу российского олимпийского комитета