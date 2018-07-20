Путин побывал на стадионе в Калининграде

Калининград, 20 июля 2018, 17:38 — REGNUM Стадион в Калининграде, на котором проходили матчи в рамках ЧМ-2018, посетил 20 июля российский президент Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава государства присутствовал на тренировке юных футболистов. Состоялась его встреча с главным тренером российской сборной футболу Станиславом Черчесовым.
Напомним, на стадионе «Калининград» прошли четыре мачта группового этапа чемпионата. Сооружение рассчитано на 35 тысяч зрителей.
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