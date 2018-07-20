Минздрав Казахстана озвучил посмертный диагноз фигуриста Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, областей обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть. Врачи центральной городской клинической больницы поставили такой посмертный диагноз 25-летнему Денису Тену, убитому автоворами 19 июля днем в Алма-Ате. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева.

На бронзового призера Олимпиады в Сочи напали в 260 метрах от здания АО «Центральная клиническая больница», известного в городе как Совминка, однако экстренно-хирургического отделения в этой больнице не оказалось, и скорая помощь отвезла спортсмена в Центральную городскую клиническую больницу, расположенную в трех километрах от места ЧП.

При этом, по данным минздрава, шансов спасти Дениса Тена не было изначально.

«Была лужа крови размером метр на полтора, и кровопотеря визуально определена как три литра. Считается, что при повреждении магистральных сосудов, в частности бедренной артерии, невосполнимая кровопотеря наступает в течение двух-трёх минут с момента повреждения», — отметила вице-министр.

Вызов на пульт скорой помощи поступил в 14.56, машина прибыла в 15.08. В больницу спортсмена доставили в 15.23. По данным минздрава, оказание помощи начали уже в машине, затем в больнице в течение двух часов проводилась сердечно-лёгочная реанимация, реанимационные мероприятия, инфузионная терапия. Биологическая смерть 25-летнего спортсмена была констатирована в 17.30.

Напомним, автоворы снимали зеркала с автомобиля, припаркованного в самом центре Алма-Аты, в трех кварталах от Государственного театра оперы и балета. Владелец машины, Денис Тен застал их на месте преступления. Грабители напали на 25-летнего спортсмена с ножом и нанесли ему множественные ранения.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, глава государства поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта Казахстана Дениса Тена под особый контроль.

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