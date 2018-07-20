Черчесов назвал лучший матч ЧМ-2018

Москва, , 14:23 — REGNUM Лучшую игру на чемпионате мира по футболу сборная России показала в матче с командой Египта, выиграв со счётом 3:1. Такую оценку своим подопечным дал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Мы чётко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала», — сказал в интервью пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) Черчесов.

При этом наставник национальной сборной добавил, что в эмоциональном плане он бы отметил встречу со сборной Испании (1:1, пенальти — 4:3).

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«Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых — все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений», — заключил Черчесов.

Лучшим же матчем мирового первенства «по накалу и по содержанию игры» главный тренер сборной России назвал встречу со сборной Хорватии.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу, который проходил в России с 14 июня, завершился 15 июля. Победителями турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале мундиаля команду Хорватии. Сборная России впервые за 32 года вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Матч с Уругваем оказался проигрышным (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).

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