«Формула-1»: Боттас продлил сотрудничество с командой «Мерседес»

Хоккенхайм, Германия, , 13:50 — REGNUM Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас продлил контракт с командой на 2019 год. Об этом сообщается на официальном аккаунте чемпионата Формула-1 в Instagram 20 июля.

Соглашение включает в себя пункт, который предусматривает возможность продления выступления финского гонщика за команду и в 2020 году.

Напомним, по итогам 2017 года Боттас занял третье место в чемпионате, уступив только своему напарнику по команде Льюису Хэмилтону и пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях команда «Мерседес» продлила сотрудничество с Хэмилтоном до конца 2020 года. Ближайшая гонка пройдет 22 июля на трассе Хоккенхаймринг в Германии.

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