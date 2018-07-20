За жест Дзюбы на украинского футболиста обрушился шквал критики

Киев, , 13:44 — REGNUM Жест нападающего сборной России Артема Дзюбы, которым он отмечал забитые голы, стал поводом для нападок на полузащитника юношеской сборной Украины по футболу Георгия Цитаишвили. Футболист в матче юношеского чемпионата Европы по футболу против сборной Франции после забитого в ворота противника первого мяча побежал по полю и отдал воинское приветствие трибунам в стиле форварда российской сборной.

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Такое поведение игрока юношеской сборной вызвало критику и негодование со стороны пользователей сети.

«Для украинца Цитаишвили эталон футболиста — Дзюба. Не бельгиец де Брейне, не хорват Модрич, не француз Мбаппе […].Если это и есть его идеал, мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее», — написал журналист Константин Андрияк в Facebook.

https://www.facebook.com/Andriyak/posts/2565813133444990

При этом у украинского футболиста нашли и защитники. В комментариях они написали, что жест, сделанный Цитаишвили, совсем не похож жест форварда сборной России: «Дзюба он так, по-русски. А наш, сразу видно, по-украински показывает».

Сам же Цитаишвили отметил, что вообще не понимает, что «вам надо. Вроде бы все отдали, чтобы выиграть, а вам лишь бы что пообсуждать и создать шумиху».

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Нападающий сборной России в матче со сборной Египта 19 июля забил третий гол и приложил руку к голове. Таким жестом в российской армии принято приветствовать, отдавать честь.