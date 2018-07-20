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Плющенко о гибели Тена: «Весь мир фигурного катания скорбит»

Спорт

«Помним и любим…»

Москва, 20 июля 2018, 07:55 — REGNUM  Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в соцсети Instagram выразил соболезнования родным и близким казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Весь мир фигурного катания скорбит… — написал Плющенко. — Помним и любим… самые искренние соболезнования семье и близким».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Казахстане был убит известный фигурист Денис Тен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Казахстана («Убийство»).

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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