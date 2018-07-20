Хавбек сборной Перу Кристиан Куэва будет играть за ФК «Краснодар»

Краснодар, , 07:50 — REGNUM Состав футбольного клуба «Краснодар» пополнился новым игроком. Соглашение с «чёрно-зелёными» заключил полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба.

«17 июля вечером Кристиан Куэва прибыл в расположение ФК «Краснодар» в Австрии и на следующий день успешно прошел медицинское обследование. 19 июля с ним был подписан личный контракт», — уточнили в руководстве клуба.

Соглашение заключено до 30 июня 2022 года. Вчера футболист уже провёл первую тренировку в составе своей новой команды.

Напомним, о достигнутой договорённости о трансфере Кристиана Куэвы «Краснодар» объявил 15 июля.

Добавим, что первый свой профессиональный контракт Кристиан Куэва подписал в 17-летнем возрасте с местным клубом «Универсидад де Сан-Мартин», в составе которого дважды выиграл национальный чемпионат. Свой первый гол в профессиональном футболе Куэва забил 16 июля 2008 года в ворота «Универсидад Сесар Вальехо». А через четыре года перешёл играть именно в этот клуб. Также играл за чилийский клуб «Унион Эспаньола», в составе которого он в конце того же сезона выиграл чемпионат страны. Все три матча в составе сборной Перу Куэва провёл на только что завершившемся в России ЧМ-2018, где продемонстрировал весьма солидный уровень игры, отметившись результативной передачей в матче с Австралией.