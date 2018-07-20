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Российский боксер Гассиев похвалил украинского соперника

Спорт

«Совершенно не важно, из какой он страны»

Москва, 20 июля 2018, 02:38 — REGNUM  Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что его соперника по финальному бою Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) украинца Александра Усика в России любят, передает Russia Today.

Перед боем с Усиком российский боксер сказал, что никакого преимущества из-за домашней арены у него нет.

«Сашу действительно любят и поддерживают в России, — сказал Гассиев. — Однако, при всём уважении, я отношусь к нему как к сопернику, и совершенно не важно, из какой он страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальный поединок между Гассиевым и Усиком состоится в Москве 21 июля. 18 июля Усик сравнил предстоящий бой с Гассиевым с финалом Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Усик: Бой с Гассиевым сравним с финалом Лиги чемпионов

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