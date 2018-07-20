Путин намерен обсудить итоги прошедшего мундиаля

Калининград, , 01:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград для проведения заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что основной темой заседания будет обсуждение итогов прошедшего в России чемпионата мира по футболу — 2018 и вопросов по использованию «наследия» мундиаля. В качестве одного из участников заседания приглашен и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ЧМ-2018 побил многие рекорды в разных сферах. Так, например, матчи чемпионата посетили 3 031 768 человек.

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