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Путин намерен обсудить итоги прошедшего мундиаля

Спорт

И решить вопрос использования «наследия» чемпионата

Калининград, 20 июля 2018, 01:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград для проведения заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что основной темой заседания будет обсуждение итогов прошедшего в России чемпионата мира по футболу — 2018 и вопросов по использованию «наследия» мундиаля. В качестве одного из участников заседания приглашен и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что ЧМ-2018 побил многие рекорды в разных сферах. Так, например, матчи чемпионата посетили 3 031 768 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Голодец о ЧМ-2018: Турнир побил многие рекорды

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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