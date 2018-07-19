Выигравший Кубок России ФК «Тосно» просит признать его банкротом

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, так и не сумевший найти источников для дальнейшего финансирования, подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Заявление было подано 17 июля, дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает 19 июля телеканал «Санкт-Петербург».

О том, что клуб прекращает существование в связи с неразрешимыми финансовыми трудностями, стало известно в минувшем июне. А всего месяцем ранее «Тосно» выиграл Кубок России по футболу, победив 9 мая в финале розыгрыша в Волгограде курский «Авангард».

Но это всё равно не помогло найти новых спонсоров, а власти Ленобласти не готовы были взвалить на себя бремя финансирования футбольного клуба Премьер-лиги.

К тому же «Тосно» являлся «бездомным» клубом, арендуя стадионы в соседних городах и регионах, так как его домашний стадион не соответствует требованиям даже ПФЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Победа «Тосно» — огромная мотивация для развития футбола в Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля состоится матч за Суперкубок России. В нем действующий чемпион России «Локомотив» должен был сыграть с обладателем Кубка России, клубом «Тосно». Но теперь железнодорожники сыграют с ЦСКА, занявшим второе место в чемпионате России в сезоне 2017/18.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти появился новый футбольный клуб вместо почившего «Тосно»