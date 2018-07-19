Париж, , 12:25 — REGNUM Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит два этапа Тур де Франс в следующую среду и пятницу (25 и 27 июля), сообщает Europe1.

Глава государства будет находится в департаменте Верхние Пиренеи, так как его семья всю следующую неделю проведет в Баньер-де-Бигор, коммуна на юго-западе Франции.

В следующую среду президент Республики примет участие в 17-м этапе Тур де Франс, а в пятницу глава государства будет присутствовать на этапе между Лурдом и Ларунсом.

Тур де Франс проходит по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года. Старт состоялся в Нуармутье-ан-л'Иль, а финиширует гонка на Елисейских Полях в Париже.