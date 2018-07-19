Овечкин стал первым игроком НХЛ, удостоенным премии ESPY — ХК «Вашингтон»

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Нападающий сборной России Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Об этом сообщается на странице хоккейного клуба в соцсети Twitter.

«Овечкин стал первым игроком НХЛ, которому удалось выиграть данную награду», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Вашингтон», выступающий в НХЛ, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2017/18. По итогам плей-офф турнира российский спортсмен был признан самым ценным игроком и получил специальный приз.

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