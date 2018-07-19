Через семь лет в Ростовской области построят 13 спортивных кластеров

Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В течение семи лет в Ростовской области появится 13 спортивных кластеров и 26 спортивных комплексов с плавательным бассейном. Эта информация прозвучала в ходе проведения публичных слушаний по проекту Стратегии-2030. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве.

Спортивные кластеры появятся не только в Ростове-на-Дону, но и в Таганроге, Азове, Шахтах и Белой Калитве.

«Проект стратегии предусматривает развитие отрасли по двум основным направлениям: «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений». Для достижения поставленных целей минспорта планирует перейти на механизм проектного управления. Будут разработаны паспорта 30 приоритетных проектов отрасли с определением заказчика, команды менеджмента, команды проекта», — отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

По его словам, ведётся разработка проектов по проведению спартакиад Дона школьников, студентов, допризывной молодежи, клубов по месту жительства, школ-интернатов, госслужащих, правоохранительных органов, а также по подготовке к спартакиадам учащихся и молодежи России, спартакиадам спортивных школ, Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским играм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный кластер на левом берегу Дона, специалисты которого будут тренировать спортсменов по 18 олимпийским видам спорта, построят к 2025 году. Здесь будут открыты, в том числе, такие секции, как хоккей и фигурное катание. Будет создан не только ледовый дворец, но и гандбол-арена, конноспортивная школа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону на строительство спортивного кластера уйдёт семь лет