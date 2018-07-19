Четверг, 19 Июля 2018 года
12:45:24 МСК

«Манчестер Юнайтед» намерен купить у «Баварии» двух основных игроков

Спорт

«МЮ» планирует начать переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски и Алькантары

Москва, 19 июля 2018, 10:50 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух футболистов мюнхенской «Баварии» — Роберта Левандовски и Тиаго Алькантару. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, руководство «МЮ» планирует начать переговоры по трансферу обоих игроков на следующей неделе.

«Бавария» готова продать футболистов, если получит интересные предложения. В свою очередь, «МЮ» располагает соответствующими финансовыми средствами.

Отмечается, что Левандовски давно входит в сферу интересов главного тренера манкуниаунцев Жозе Моуринью, а Алькантару в Манчестере хотели видеть ещё в 2013 году.

Напомним, в сезоне 2017/18 Левандовски сыграл за «Баварию» в 48 матчах и забил 41 гол. На счету Алькантары 32 матча и семь голов.

Читайте также: Левандовски может сменить клуб в это трансферное окно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить