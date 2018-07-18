МОК включил шесть новых дисциплин в программу Олимпиады-2022

Лозанна, Швейцария, , 21:32 — REGNUM В соревновательную программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, включены шесть новых дисциплин. Соответствующее решение утвердил 18 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает пресс-служба МОК, в программу включены смешанные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу в лыжной акробатике и сноуборд-кроссу, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские соревнования по фристайлу в лыжном биг-эйре, женские одиночные соревнования по бобслею.

Отмечается, что в результате расширения программы доля женщин в общем числе спортсменов на Олимпиаде увеличится с 41% до 45,44%.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине будет проходитьс 4 по 20 февраля 2022 года.