В сельских школах Костромской области отремонтируют 10 спортзалов

Кострома, , 18:38 — REGNUM В сельских школах Костромской области отремонтируют 10 спортивных залов и оборудуют спортивным инвентарем 13 открытых спортивных площадок, сообщает пресс-служба губернатора области. На эти цели будет потрачено более 34 миллионов рублей: более 24 миллионов рублей из федреального бюджета; 1,3 миллион — из областного; 8,3 миллиона — из местных бюджетов.

В текущего году будут отремонтированы 10 спортивных залов: три в Костромском, три в Галичском, по одной в Буйском, Макарьевском, Межевском и Парфеньевском районах. В спортивные классы будут переоборудованы две аудитории в Гридинской школе Красносельского района и в Александровской школе Островского района. Спортивным инвентарем и оборудованием оснастят 13 открытых спортивных площадок.

Как отмечает пресс служба, «это позволит открыть в сельских школах региона 23 спортивных клуба».

Местные власти обещают закончить все работы к началу нового учебного года. Таким образом, в текущем году современным спортивным оборудованием будет оснащена каждая вторая школа в сельской местности.