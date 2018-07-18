«Барселона» объявила о рекордной выручке в истории клуба

Барселона, Испания, , 14:23 — REGNUM Доход «Барселоны» за сезон 2017/18 составил €914 млн. Этот показатель стал рекордным в истории клуба, сообщается на сайте «сине-гранатовых».

Отмечается, что расходы «Барселоны» в прошедшем сезоне составили €882 млн. При этом чистая прибыль клуба после уплаты налогов составила €13 млн.

Также в отчёте говорится, что, в соответствии со стратегическим планом развития клуба, в 2021 году доходы должны увеличиться до €1 млрд.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Барселона» стала чемпионом Испании, а также выиграла Кубок Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года «Барселона» продала Неймара в «ПСЖ» за €222 млн.

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